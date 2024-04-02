В Москве дан ифтар по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой

В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой организован День Азербайджана и дан ифтар.

В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой организован День Азербайджана и дан ифтар.

Как передает российское бюро Report, в "Шатре Рамадана", который ежегодно открывается у Мемориальной мечети на Поклонной горе при организации Духовного управления мусульман города Москвы и поддержке Духовного управления мусульман РФ, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошел День Азербайджана. В этом году вечер был посвящен Году семьи.

В мероприятии приняли участие более 1 500 человек, в том числе общественные деятели, представители азербайджанской диаспоры.

От имени муфтия Москвы, имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова было вручено благодарственное письмо вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за высокую оценку религиозно-духовных ценностей. Директор мусульманской школы в Москве Анас Хазрат Мамедов поздравил всех со священным месяцем, поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проведение мероприятия.

В ходе него были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие об истории и традициях Азербайджана, прозвучал мугам в исполнении трио "БутаТрио", ученики мусульманской школы представили театрализованные сцены о жизни пророка Мухаммеда.

Перед началом ифтара были прочитаны аяты из священного Корана и вечерняя молитва. Затем мусульмане отведали азербайджанские национальные блюда и сладости.

"Шатер Рамадана" – это ежегодный социально-благотворительный проект, который проходит в священный для мусульман месяц Рамазан, реализуемый с 2006 года. Российское представительство Фонда Гейдара Алиева по инициативе вице-президента Лейлы Алиевой каждый год принимает участие в этом благотворительном проекте.