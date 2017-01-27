В Мингячевире прошло мероприятие, посвященное роли толерантности в борьбе с религиозным экстремизмом

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами, Службы госбезопасности и ИВ города Мингячевир в Доме молодежи Управления молодежи и спорта г.Мингячевир прошло мероприятие на тему "Роль традиций толерантности и мультикультурализма в борьбе с религиозным экстремизмом в Азербайджане".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы ИВ г.Мингячевир, организатор работы с религиозными структурами Сахиб Алиев, замначальника Мингячевирского городского отдела Службы госбезопасности Заур Ахмедов, сотрудник отдела Джамал Исаев и др.

Здесь было отмечено о необходимости повышения роли религиозных общин в борьбе с религиозным экстремизмом.

На мероприятии выступили на следующие темы: "Роль традиций толерантности и мультикультурализма в борьбе с религиозным экстремизмом в Азербайджане", "Организация борьбы с террором и религиозным экстремизмом", "Роль мультикультурализма в воспитании молодежи".