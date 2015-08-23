В Мекке ожидают около 1,5 миллиона паломников в этом году

Bakı. 23 avqust. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии ожидают, что в этом году в паломничестве к святым места ислама в Мекке и ее окрестностях (хадже) примут около 1,5 миллиона человек, сообщило прогноз министерства хаджа саудовское агентство новостей, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье прошло заседание центрального комитета по организации хаджа во главе с эмиром административного округа Мекки советником короля Халидом аль-Фейсалом.

Он отметил, что в этом году ожидается прибытие на хадж в Мекку 1,35 миллиона паломников из-за рубежа и 185 тысяч из других провинций Саудовской Аравии. По словам аль-Фейсала, до настоящего момента на хадж в королевство приехали около 100 тысяч человек.

В этом году паломничество к священным местам Мекки начнется 20 сентября. Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин, который в состоянии это сделать.

В прошлом году в паломничестве приняли участие более двух миллионов человек.