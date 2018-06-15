В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня во всех действующих в Азербайджане мечетях совершен праздничный намаз.

Как сообщает Report, сегодня в мечети "Тезепир" и других мечетях собрались сотни верующих для совершения праздничного намаза.

В праздничном намазе в мечети "Тезепир" принял участие и председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК поздравил всех мусульман и весь азербайджанский народ с завершением поста и праздником Рамазан.

Отметим, что в Азербайджане месяц Рамазан наступил 17 мая. 15 и 16 июня в стране отмечается праздник Рамазан.