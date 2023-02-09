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В мечетях Азербайджана прочтут молитвы за упокой душ погибших при землетрясении в Турции

В мечетях Азербайджана прочтут молитвы за упокой душ погибших при землетрясении в Турции В мечетях Азербайджана прочтут молитвы за упокой душ погибших при землетрясении в Турции.
Религия
9 февраля 2023 г. 14:41
В мечетях Азербайджана прочтут молитвы за упокой душ погибших при землетрясении в Турции

В мечетях Азербайджана прочтут молитвы за упокой душ погибших при землетрясении в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе встречи с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

"От имени мусульман Кавказа шейхулислам выразил соболезнования братскому народу Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения, выразил глубокие соболезнования семьям погибших, всему народу Турции и пожелал исцеления раненым и пострадавшим.

Председатель УМК отметил, что братский турецкий народ с божьей помощью и молитвами всех тюркоязычных народов с честью выйдет из этого тяжелого испытания: “В мечетях Азербайджана за упокой душ погибших будет прочитан Коран. Совет казиев Управления мусульман Кавказа через Управление по делам религии Турции направил материальную помощь пострадавшим”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məscidlərində Türkiyədəki zəlzələdə ölənlər üçün cənazə namazı qılınacaq

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