В мечетях Азербайджана будут читать новые проповеди и хутбы

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Издана подготовленная Управлением мусульман Кавказа "Книга проповедей и хутб".

Как сообщает Report, книга издана с целью просвещения религиозных деятелей, пропаганды национально-духовных ценностей, правильного донесения сути и принципов ислама.

В книге, автором предисловия к которой является председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, охватываются темы, относящиеся ко всем существующим в стране мазхабам в Исламе, причем без дискриминации какого-либо из них.

В книге использованы цитаты из Корана, хадисов и тафсира, на каждую неделю приводится хутба на несколько страниц. Подготовленные на разные темы 54 статьи-хутбы структурно разделены на 2 части. В первой части тема в основном раскрывается с религиозной точки зрения, во второй говорится об общественной важности. В целом темы хутб - это вопросы исламской религии, веры и нравственности, исторических личностей, священных праздников и дней.

В книге нашел отражение отзыв Госкомитета по работе с религиозными структурами, также затронуты темы религиозных обрядов, различные критерии исламской нравственности, понятия халяль и харам, культуры застолья, одежды и приветствия, преподнесения подарков, непоколебимости независимости, национальных праздников, любви к Родине, смерти за Родину и др.

Заведующим отделом фетв и проповедей УМК Агиль Ширинов заявил Report, что в ближайшие дни станет известно, как использовать книгу, можно ли будет ахундам и имамам читать старые проповеди и хутбы.

Отметим, что авторами книги являются ведущие специалисты отдела фетв и проповедей УМК Ибрагим Гулиев, Агасеид Ягубов, Гурбан Алиев и Валех Насиров.