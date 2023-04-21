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В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз

В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз по случаю завершения в Азербайджане месяца Рамазан.
Религия
21 апреля 2023 г. 09:00
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз

В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз по случаю завершения в Азербайджане месяца Рамазан.

Как передает Report, религиозный обряд проведен под руководством председателя Управления мусульман Кавказа Шейхульислама Гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 23 марта по григорианскому календарю. 1-е число месяца Шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамазан). Согласно соответствующему постановлению кабинета министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. 22 апреля приходится на субботу, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Təzə Pir" məscidində bayram namazı qılınıb

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