В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз

В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз по случаю завершения в Азербайджане месяца Рамазан.

В мечети "Тезепир" совершен праздничный намаз по случаю завершения в Азербайджане месяца Рамазан.

Как передает Report , религиозный обряд проведен под руководством председателя Управления мусульман Кавказа Шейхульислама Гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 23 марта по григорианскому календарю. 1-е число месяца Шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамазан). Согласно соответствующему постановлению кабинета министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. 22 апреля приходится на субботу, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.