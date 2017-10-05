В мечети раздаются экземпляры подготовленной УМК книги "Проповеди и хутбы"

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В мечети раздаются экземпляры подготовленной Управлением мусульман Кавказа (УМК) книги "Проповеди и хутбы".

Об этом Report сообщил заведующий отделом проповедей и хутб УМК Агиль Ширинов.

По его словам, новое издание охватит все мечети: "В мечетях имамам не запрещается пользоваться прежними книгами хутб. Использование нового издания не обязательно и носит рекомендательный характер".

А.Ширинов сказал, что в дальнейшем будет разработана еще одна книга хутб: "Тема обширная и в дальнейшем будут новые издания подобного рода. В нынешнем издании охвачено 52 темы, в новых изданиях темы будут разработаны более обширно".