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    В мечети раздаются экземпляры подготовленной УМК книги "Проповеди и хутбы"

    Агиль Ширинов: Издание аналогичных книг будет продолжено

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В мечети раздаются экземпляры подготовленной Управлением мусульман Кавказа (УМК) книги "Проповеди и хутбы".

    Об этом Report сообщил заведующий отделом проповедей и хутб УМК Агиль Ширинов.

    По его словам, новое издание охватит все мечети: "В мечетях имамам не запрещается пользоваться прежними книгами хутб. Использование нового издания не обязательно и носит рекомендательный характер".

    А.Ширинов сказал, что в дальнейшем будет разработана еще одна книга хутб: "Тема обширная и в дальнейшем будут новые издания подобного рода. В нынешнем издании охвачено 52 темы, в новых изданиях темы будут разработаны более обширно".

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