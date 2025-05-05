В мечети Имама в Амирджане будет проведена реконструкция

В мечети Имама в поселке Амирджан Сураханского района столицы будут проведены ремонтно-восстановительные работы.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О выделении средств на проведение ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама в поселке Амирджан Сураханского района города Баку".
Согласно распоряжению, для проведения ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама, расположенной в поселке Амирджан Сураханского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету по работе с религиозными образованиями Азербайджана выделено 600 тыс. манатов.