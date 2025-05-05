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В мечети Имама в Амирджане будет проведена реконструкция

В мечети Имама в Амирджане будет проведена реконструкция В мечети Имама, расположенной в поселке Амирджан Сураханского района города Баку, будет проведена реконструкция.
Религия
5 мая 2025 г. 12:36
В мечети Имама в Амирджане будет проведена реконструкция

В мечети Имама в поселке Амирджан Сураханского района столицы будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О выделении средств на проведение ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама в поселке Амирджан Сураханского района города Баку".

Согласно распоряжению, для проведения ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама, расположенной в поселке Амирджан Сураханского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету по работе с религиозными образованиями Азербайджана выделено 600 тыс. манатов.

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Версия на английском языке Imam Mosque in Baku's Amirjan to undergo reconstruction
Версия на азербайджанском языке Əmircandakı İmam məscidində təmir-bərpa işləri aparılacaq - SƏRƏNCAM

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