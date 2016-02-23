​В мечети Гейдара прочитают проповедь, посвященную Ходжалы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В 24-ую годовщину Ходжалинской трагедии в мечети Гейдара прочитают проповедь.

Об этом в заявлении Report сказал председатель Комплекса мечети Гейдара, хаджи Сабир Гасанли.

По его словам, на прошлой неделе часть пятничной проповеди также была посвящена беседе о Ходжалинском геноциде, пришедшим для совершения намаза верующим рассказали о трагедии: "В этом году годовщина геноцида приходится на пятницу. В мечети будет прочитана проповедь, посвященная Ходжалинской трагедии, будет проведена беседа на эту тему. Затем совершат намаз единства. И в прошлую пятницу, в канун очередной годовщины трагедии, состоялась беседа, посвященная геноциду".

С.Гасанли отметил, что каждую неделю до совершения намаза единства читается хутба, состоящая из двух частей.

В первой ее части присутствующим рассказывают об Исламе, а во второй - затрагиваются события современной истории.