В мечети "Джума" в Баку совершат первый после ремонта пятничный намаз

12 мая в расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" будет совершен первый после ремонта пятничный намаз.

12 мая в расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" будет совершен первый после ремонта пятничный намаз.

Как сообщает Report, первый этаж мечети общей вместимостью 600 человек предназначен для мужчин, а второй – для женщин.

Мечеть функционирует с 1998 года. По инициативе президента Ильхама Алиева в 2021 году в мечети начался процесс реконструкции и капитальный ремонт. Работы были завершены в апреле текущего года.

20 апреля состоялось открытие мечети "Джума", на котором приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.