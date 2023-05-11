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В мечети "Джума" в Баку совершат первый после ремонта пятничный намаз

В мечети "Джума" в Баку совершат первый после ремонта пятничный намаз 12 мая в расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" будет совершен первый после ремонта пятничный намаз.
Религия
11 мая 2023 г. 14:59
В мечети Джума в Баку совершат первый после ремонта пятничный намаз

12 мая в расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" будет совершен первый после ремонта пятничный намаз.

Как сообщает Report, первый этаж мечети общей вместимостью 600 человек предназначен для мужчин, а второй – для женщин.

Мечеть функционирует с 1998 года. По инициативе президента Ильхама Алиева в 2021 году в мечети начался процесс реконструкции и капитальный ремонт. Работы были завершены в апреле текущего года.

20 апреля состоялось открытие мечети "Джума", на котором приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Nərimanovdakı “Cümə” məscidində təmirdən sonra ilk dəfə Cümə namazı qılınacaq

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