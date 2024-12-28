В мечети Бибиэйбат прошла встреча с семьями шехидов и ветеранами

В комплексе мечети Бибиэйбат состоялась традиционная встреча с членами семей шехидов и ветеранами по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Нового года.

В комплексе мечети Бибиэйбат состоялась традиционная встреча с членами семей шехидов и ветеранами по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Нового года.

Как сообщили Report в ИВ Баку, в мероприятии приняли участие руководитель религиозной общины комплекса мечети Бибиэйбат, член Совета газиев Управления мусульман Кавказа Рахиб Бабаев и другие.

В ходе встречи было подчеркнуто, что семьи шехидов и ветераны окружены вниманием и заботой главы государства и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Выступившие на мероприятии официальные лица, члены семей шехидов, ветераны войны выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу, поздравили всех с предстоящими праздниками.