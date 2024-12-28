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В мечети Бибиэйбат прошла встреча с семьями шехидов и ветеранами

В мечети Бибиэйбат прошла встреча с семьями шехидов и ветеранами В комплексе мечети Бибиэйбат состоялась традиционная встреча с членами семей шехидов и ветеранами по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Нового года.
Религия
28 декабря 2024 г. 10:38
В мечети Бибиэйбат прошла встреча с семьями шехидов и ветеранами

В комплексе мечети Бибиэйбат состоялась традиционная встреча с членами семей шехидов и ветеранами по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Нового года.

Как сообщили Report в ИВ Баку, в мероприятии приняли участие руководитель религиозной общины комплекса мечети Бибиэйбат, член Совета газиев Управления мусульман Кавказа Рахиб Бабаев и другие.

В ходе встречи было подчеркнуто, что семьи шехидов и ветераны окружены вниманием и заботой главы государства и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Выступившие на мероприятии официальные лица, члены семей шехидов, ветераны войны выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу, поздравили всех с предстоящими праздниками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBibiheybət məscidində şəhid ailələri və qazilərlə görüş keçirilib

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