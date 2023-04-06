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В мечеть "Мешеди Дадаш" будет назначен новый имам

В мечеть "Мешеди Дадаш" будет назначен новый имам После церемонии сороковин гаджи Шахина Гасанли в мечеть "Мешеди Дадаш" будет назначен новый религиозный деятель.
Религия
6 апреля 2023 г. 12:37
В мечеть Мешеди Дадаш будет назначен новый имам

После церемонии сороковин гаджи Шахина Гасанли в мечеть "Мешеди Дадаш" будет назначен новый религиозный деятель.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, после кончины имама мечети "Мешеди Дадаш" гаджи Шахина Гасанли религиозные обряды в мечети выполняет студент Института теологии Эльмир Велиев: "Мы обсудили этот вопрос с общиной мечети "Мешеди Дадаш". После церемонии сороковин в мечеть будут назначены религиозные деятели. Уверен, Эльмир Велиев также продолжит там свою деятельность".

Председатель госкомитета также добавил, что в мечети "Абу-Бакр" завершен ремонт и в ближайшее время ожидается ее открытие.

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Версия на азербайджанском языке Məşədi Dadaş məscidində dini ayinləri icra edən şəxsin adı açıqlanıb, yeni imam təyin olunacaq

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