В Масаллы прошла конференция по религиозной солидарности

В Масаллы состоялась региональная конференция на тему "Религиозный радикализм как угроза национально-религиозной солидарности".

В Масаллы состоялась региональная конференция на тему "Религиозный радикализм как угроза национально-религиозной солидарности".

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие прошло в рамках просветительских мероприятий, организуемых Государственным комитетом по работе с религиозными организациями в регионах.

Зампред Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов отметил, что все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, расы и этнической принадлежности, обладают правами и свободами, основанными на международных принципах, включая свободу совести и вероисповедания.

По его словам, Азербайджан всегда служил примером мультикультурализма и толерантности.

В рамках мероприятия был показан фильм "Вы всегда с нами!".

Региональная конференция продолжила работу панельными сессиями.