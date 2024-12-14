О нас

В Масаллы прошла конференция по религиозной солидарности

В Масаллы прошла конференция по религиозной солидарности В Масаллы состоялась региональная конференция на тему "Религиозный радикализм как угроза национально-религиозной солидарности".
Религия
14 декабря 2024 г. 16:42
В Масаллы прошла конференция по религиозной солидарности

В Масаллы состоялась региональная конференция на тему "Религиозный радикализм как угроза национально-религиозной солидарности".

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие прошло в рамках просветительских мероприятий, организуемых Государственным комитетом по работе с религиозными организациями в регионах.

Зампред Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов отметил, что все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, расы и этнической принадлежности, обладают правами и свободами, основанными на международных принципах, включая свободу совести и вероисповедания.

По его словам, Азербайджан всегда служил примером мультикультурализма и толерантности.

В рамках мероприятия был показан фильм "Вы всегда с нами!".

Региональная конференция продолжила работу панельными сессиями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda “Dini radikalizm: milli-dini həmrəyliyə təhdid kimi” mövzusunda regional konfrans keçirilib

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi