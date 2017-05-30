В Кюрдемире прошло мероприятие на тему борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Кюрдемирского района совместно с районным отделением полиции и отделом по Уджарскому региону Госкомитета по делам с религиозными структурами провела в Кюрдемире просветительское мероприятие на тему "Борьба с религиозным радикализмом и экстремизмом - наркомания - зло человечества" (“Dini radikalizm və ekstremizmə qarşı mübarizə - narkomaniya ümumbəşəri bəladır”).

Как сообщили Report в комитете, на мероприятии присутствовали заведующий отделом по Уджарскому региону Госкомитета по делам с религиозными структурами Азим Рафиев, заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы - организатор работы с религиозными структурами ИВ Кюрдемира Эльхан Гафаров, начальник отделения полиции Кюрдемирского района, полковник полиции Султан Зейналов, другие сотрудники отдела, работники образования, религиозные деятели, учащиеся и молодежь.

Выступившие говорили о вреде наркомании, путях защиты молодежи от этого зла, совместной борьбе на пути формирования здорового образа жизни, просветительской работе среди подростков и молодежи и пр. Было отмечено, что в этом деле в еще большей степени воспользуются национальными, моральными и религиозными ценностями.