О нас

В Конгрессе США состоялся круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане

В Конгрессе США состоялся круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане В Конгрессе США был организован круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане.
Религия
13 февраля 2025 г. 05:54
В Конгрессе США состоялся круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане

В Конгрессе США был организован круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Вашингтоне.

"В Конгрессе США состоялся круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане. В обсуждениях приняли участие посол Хазар Ибрагим, председатель религиозной общины сефардских евреев Баку Замир Исаев, конгрессмен США Тимоти Кеннеди (от штата Нью-Йорк - ред.) и раввин Кешер Исраэль (также известной как синагога Джорджтауна - ред.) Хаим Шафнер", - отмечается в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.

Посольство выразило благодарность участникам "за содержательные дискуссии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Konqresində Azərbaycanda dini azadlıqlar mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Другие новости из категории

Рамин Мамедов: Важно повышать профессиональный уровень религиозных деятелей
ФотоРамин Мамедов: Важно повышать профессиональный уровень религиозных деятелей
12 февраля 2025 г. 11:22
Азербайджанские дипломаты посетили новую мечеть в Кремниевой долине
Азербайджанские дипломаты посетили новую мечеть в Кремниевой долине
2 февраля 2025 г. 10:43
В Милли Меджлисе работают над новым законопроектом о деятельности религиозных организаций
В Милли Меджлисе работают над новым законопроектом о деятельности религиозных организаций
27 января 2025 г. 12:38
Стала известна стоимость хаджа для азербайджанских паломников в 2025 году
Стала известна стоимость хаджа для азербайджанских паломников в 2025 году
20 января 2025 г. 22:52
Руководители религиозных организаций поблагодарили президента Азербайджана
Руководители религиозных организаций поблагодарили президента Азербайджана
15 января 2025 г. 18:33
Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь
Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь
15 января 2025 г. 13:13
Генсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана
ФотоГенсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана
9 января 2025 г. 20:03
Месяц Рамазан в Азербайджане начнется 1 марта
Месяц Рамазан в Азербайджане начнется 1 марта
8 января 2025 г. 16:37
В церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество
ФотоВ церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество
7 января 2025 г. 16:57
В Гяндже православные христиане отмечают Рождество 
ФотоВ Гяндже православные христиане отмечают Рождество 
7 января 2025 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi