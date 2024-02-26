В католической церкви в Варшаве прошла месса в память о жертвах Ходжалинского геноцида

В католической церкви "Евангелист Лукас" в Варшаве прошла месса в память жертв Ходжалинского геноцида.

В католической церкви "Евангелист Лукас" в Варшаве прошла месса в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Советом азербайджанцев Польши, почтить память жертв геноцида прибыли более 250 польских граждан.

Священник церкви Ян Попель рассказал о событиях, произошедших в Ходжалы, и жертвах геноцида. Он отметил, что Ходжалинский геноцид является одним из наиболее кровавых преступлений, совершенных вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев.

Глава Совета азербайджанцев Польши Фарид Джафарли поблагодарил верующих за участие в мессе. "Жизнь каждого человека ценна, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности. Боль Ходжалы и других военных преступлений навсегда останется в наших сердцах", - сказал он.

Члены Совета азербайджанцев Польши также развернули перед церковью выставку фотографий, посвященную Ходжалинскому геноциду. Гражданам были розданы буклеты, рассказывающие о трагедии в Ходжалы.