В Исмаиллы прошло мероприятие на тему "Вредные религиозные секты и их последствия"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Исмаиллинской районной центральной больнице при организационной поддержке ИВ Исмаиллинского района, шемахинского регионального отдела Государственного комитета по работе с религиозными структурами, Исмаиллинской районной прокуратуры и Службы госбезопасности прошло просветительское мероприятие на тему "Вредные религиозные секты и их последствия".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии приняли участие первый заместитель главы районной ИВ Ровшан Агаев, заведующий шемахинским региональным отделом Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рагим Рагимли, прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов, начальник Исмаиллинского районного отдела Службы госбезопасности Фахраддин Бабаев, заместитель главврача центральной районной больницы Исраиль Исмаилов и работники здравоохранения.

Выступившие коснулись эффективности подобных просветительских мероприятий в борьбе с радикальными религиозными течениями.