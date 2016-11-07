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    В Исмаиллы прошло мероприятие на тему "Вредные религиозные секты и их последствия"

    Выступившие коснулись эффективности подобных просветительских мероприятий в борьбе с радикальными религиозными течениями

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Исмаиллинской районной центральной больнице при организационной поддержке ИВ Исмаиллинского района, шемахинского регионального отдела Государственного комитета по работе с религиозными структурами, Исмаиллинской районной прокуратуры и Службы госбезопасности прошло просветительское мероприятие на тему "Вредные религиозные секты и их последствия".

    Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии приняли участие первый заместитель главы районной ИВ Ровшан Агаев, заведующий шемахинским региональным отделом Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рагим Рагимли, прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов, начальник Исмаиллинского районного отдела Службы госбезопасности Фахраддин Бабаев, заместитель главврача центральной районной больницы Исраиль Исмаилов и работники здравоохранения.

    Выступившие коснулись эффективности подобных просветительских мероприятий в борьбе с радикальными религиозными течениями. 

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