В Иране пройдет фотовыставка азербайджанских мечетей

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Иране состоится фотовыставка азербайджанских мечетей.

Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

По его словам, недавно состоялся успешный визит главы Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариза Гурбанлы в Иран, в ходе которого обсуждался вопрос углубления сотрудничества между странами в религиозной сфере. В результате визита было принято решение об организации подобной выставки.