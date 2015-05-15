 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране пройдет фотовыставка азербайджанских мечетей

    Посол Ирана высоко оценил визит Мубариза Гурбанлы в Иран

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Иране состоится фотовыставка азербайджанских мечетей.

    Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    По его словам, недавно состоялся успешный визит главы Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариза Гурбанлы в Иран, в ходе которого обсуждался вопрос углубления сотрудничества между странами в религиозной сфере. В результате визита  было принято решение об организации подобной выставки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi