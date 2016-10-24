В Хызы прошло мероприятие на тему "Религиозный радикализм и его последствия"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В полной средней школе поселка Гилязи Хызинского района при организационной поддержке Сумгайытского отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами и Шабранского районного отдела Службы госбезопасности прошло мероприятие на тему "Религиозный радикализм и его последствия".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали сотрудники Шабранского районного отдела Службы госбезопасности Фариз Нагиев, Хаял Годжаев, заведующий Сумгайытским отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами Ширин Джафаров, сотрудник структуры Ульви Мамедов, представитель Хызинской районной ИВ Джейхун Искендеров, религиозные деятели и молодежь.

Было отмечено о ликвидации случаев участия в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны.

Выступивший сотрудник Шабранского районного отдела Службы госбезопасности Фариз Нагиев прокомментировал об основах законодательства касательно борьбы с религиозным радикализмом как с крылом международного терроризма.