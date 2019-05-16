Председатель УМГ: В Грузии не отвечают на обращения, связанные со строительством мечетей

"Со дня обретения Грузией независимости по сей день количество мечетей в стране втрое возросло. Однако, в ряде крупных населенных пунктов и сел по-прежнему ощущается необходимость в местах поклонения".

Как сообщает местное бюро Report, на прошедшей в грузинском парламенте встрече Рабочей группы по религиозным вопросам сказал председатель Управления мусульман Грузии (УМГ) Гаджи Рамин Игидов.

По его словам, во многих случаях для строительства мечетей обращаются в Госагентство по вопросам религии и местные органы управления: "Однако, нам не удается получить положительного ответа. Часто нам даже не отвечают, иногда приводят отговорки или заявляют, что вопрос находится не в их компетенции. Считаем, что для решения данной проблемы есть необходимость в определенных регулирующих правилах и законах".

Председатель УМГ сказал, что при при строительстве мест поклонения следует расследовать, нуждаются ли местные жители в этом. Следует также учитывать религиозную принадлежность проживающих в данном населенном пункте людей.

На встрече Рабочей группы присутствовали председатель Госагентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе, представители различных религиозных общин, НПО и правозащитных организаций.