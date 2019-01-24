Правительство Грузии выделило мусульманской общине свыше 800 000 долларов

Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ В Грузии из госбюджета 2019 года действующим в стране религиозным общинам в общей сложности выделено 4,5 млн лари (более 1,6 млн долларов).

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Госагентство по вопросам религии страны.

3,5 млн лари (свыше 1,3 млн долларов) из этой суммы уже распределены между религиозными общинами.

Большая часть средств - 2,2 млн лари (828,2 тыс. долларов) приходится на долю мусульманской общины Грузии.

Средства, предоставленные армянской христианской общине, римско-католической и еврейской общинам, составили соответственно 600 000 лари (225,8 тысяч долларов), 400 000 лари (150,5 тысяч долларов) и 300 000 лари (112,9 тысяч долларов).

Остальные 1 млн лари (376,4 тысяч долларов) будут розданы религиозным общинам до конца текущего года.

Отметим, что 10,74% населения Грузии составляют мусульмане.