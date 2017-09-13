В Грузии "Коран" переиздан на азербайджанском и грузинском языках - ФОТО

Тбилиси. 13 сентября. REPORT.AZ/ По заказу и при поддержке Управления мусульман Грузии (УМГ) в издательствах "Nurlar" и "Hayrat" переиздан "Коран" на азербайджанском и грузинском языках.

Как сообщает грузинское бюро Report, в отличие от прежнего издания, в новой книге текст дается на арабском языке, а также к нему прилагается перевод.

Как сообщил Report председатель УМГ Рамин Игидов, нынешний перевод изданного на азербайджанском языке (на латинской графике) "Корана" принадлежат академику Зие Буньядову и Васиму Мамедалиеву, а грузинский перевод - Резо Микеладзе.

По его словам, книги будут бесплатно розданы религиозным школам и мечетям, молельням в исправительных учреждениях, а также всем желающим.

В прошлом году также тиражом в 3 000 экземпляров был издан переведенный Агабалой Мехдиевым и Дурданой Джафарли (арабский текст и пояснения) "Коран" на 1200 страниц. Книгу бесплатно раздали проживающим в Грузии мусульманам.