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    В Госкомитете по работе с религиозными образованиями назначен новый завотделом

    © Report

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с религиозными образованиями произведено новое назначение.

    Как сообщили в Госкомитете в ответ на запрос Report, Джахандар Алифзаде назначен заведующим отдела структуры. 

    Соответствующий приказ был подписан председателем Госкомитета Мубаризом Гурбанлы

    Отметим, что Дж.Алифзаде ранее работал заместителем заведующего отделом религиоведческой экспертизы. 

    Ранее занимавший должность завотдела Алигейдар Зульфугаров назначен старшим советником отдела межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации президента.

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