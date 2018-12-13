В Госкомитете по работе с религиозными образованиями назначен новый завотделом

13 декабря, 2018 12:53

© Report https://report.az/storage/news/33f84598512780562bff3c8332aae0b1/0c198bee-7212-4714-9aeb-0d56a67e0c37_292.jpg Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с религиозными образованиями произведено новое назначение. Как сообщили в Госкомитете в ответ на запрос Report, Джахандар Алифзаде назначен заведующим отдела структуры. Соответствующий приказ был подписан председателем Госкомитета Мубаризом Гурбанлы Отметим, что Дж.Алифзаде ранее работал заместителем заведующего отделом религиоведческой экспертизы. Ранее занимавший должность завотдела Алигейдар Зульфугаров назначен старшим советником отдела межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации президента.