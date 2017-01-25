В Гобустане с участием представителей религиозных общин обсудили итоги года

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Шемахинского отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Гобустанского района с участием председателей действующих в районе религиозных общин, имамов и ахундов прошло мероприятие, посвященное проведенным в 2016 году работам и предстоящим задачам.

Как сообщили в пресс-службе комитета, на мероприятии присутствовали завотделом по Шемахинскому региону Госкомитета по работе с религиозными структурами Рагим Рагимли, заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы ИВ Гобустана, организатор работы с религиозными структурами Афтандил Шикаров, полномочный представитель по Шемахинскому и Гобустанскому районам Управления мусульман Кавказа Марахмат Мустафаев, начальник отдела общественной безопасности Гобустанского районного отделения полиции Даянат Раджабов, представители местной общественности, председатели религиозных общин, имамы и ахунды.

Выступившие призвали верующих Гобустана к более эффективной деятельности в области защиты стабильности.

Затем были выслушаны доклады председателей религиозных общин, имамов, ахундов, ответили на вопросы.