В Гобустане прошло просветительское мероприятие, посвященное борьбе с радикальными влияниями

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами религиозная община мечети "Шамлы" ("Şamlı") поселка Гобустан Гарадагского района Баку в рамках проекта "Борьба с религиозной экстремистской деятельностью и радикальными влияниями" провела просветительское мероприятие.

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии в мечети "Şamlı" приняли участие заместитель заведующего отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами по Баку Джейхун Алиев, председатель религиозной общины мечети Гараоглан Гасанов, члены религиозной общины, верующие и представители интеллигенции.

Выступивший Гараоглан Гасанов коснулся борьбы с религиозным радикализмом и заявил, что проект служит именно этой цели.

В своем выступлении заместитель заведующего отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами по Баку Джейхун Алиев представил обширную информацию о борьбе с радикальными влияниями и религиозной экстремистской деятельностью. По его словам, вопрос организации религиозной просветительской работы в нашей стране на высоком уровне.