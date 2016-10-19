В Гобустане прошло мероприятие на тему "Борьба с религиозным радикализмом"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Гобустане прошло религиозное просветительское мероприятие на тему "Борьба с религиозным радикализмом".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, при организационной поддержке шемахинского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Гобустанского района в полной средней школе села Текле прошло просветительское мероприятие на тему "Борьба с религиозным радикализмом".

На мероприятии выступили заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы районной ИВ, организатор работы с религиозными структурами Афтандил Шикаров, завотделом шемахинского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами Рагим Рагимли, сотрудник шемахинского регионального отдела Службы государственной безопасности Рамиль Зейналлы, оперуполномоченный группы по борьбе с наркотиками отделения полиции Гобустанского района Заур Тагиев, председатель религиозной общины мечети "Гейдар" г.Гобустан Чингиз Бабашов, аксакалы, педагоги и учащиеся.

Вступительным словом мероприятие открыл заведующий шемахинским региональным отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами Рагим Рагимли, который отметил, что одной из главных причин, порождающий религиозный радикализм, является неинформированность об исламе: "Люди, обладающие недостаточными знаниями об исламе, легко примыкают к радикальным течениям и группам. Поэтому в борьбе с религиозным радикализмом нужно придавать особое значение религиозной просветительской работе".

Затем выступили оперуполномоченный группы по борьбе с наркотиками районного отделения полиции Заур Тагиев и председатель религиозной общины Гобустанской мечети "Гейдар" Чингиз Бабашов, которые проинформировали о возникновении радикальных религиозных течений, методах пропаганды и борьбе с подобными явлениями.