В Физули 822 семьям будут переданы праздничные паи по случаю Гурбан байрамы

Служба управления реконструкцией и строительством в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах при поддержке специального представительства президента Азербайджана в указанных районах провела в Физули церемонию жертвоприношения по случаю Гурбан байрам

Служба управления реконструкцией и строительством в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах при поддержке специального представительства президента Азербайджана в указанных районах провела в Физули церемонию жертвоприношения по случаю Гурбан байрамы.

Об этом сообщает командированный в город сотрудник карабахского бюро Report .

Согласно информации, после забоя жертвенных животных 822 семьям будут переданы праздничные паи.

Напомним, что Гурбан байрамы в этом году отмечается в Азербайджане 16-17 июня. В праздничные дни в освобожденных от оккупации селах Агалы Зангиланского района, Талыш Тертерского района, а также впервые в Шуше, Физулинском и Лачынском районах были организованы пункты продажи и забоя жертвенных животных.