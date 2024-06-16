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В Физули 822 семьям будут переданы праздничные паи по случаю Гурбан байрамы

В Физули 822 семьям будут переданы праздничные паи по случаю Гурбан байрамы Служба управления реконструкцией и строительством в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах при поддержке специального представительства президента Азербайджана в указанных районах провела в Физули церемонию жертвоприношения по случаю Гурбан байрам
Религия
16 июня 2024 г. 10:29
В Физули 822 семьям будут переданы праздничные паи по случаю Гурбан байрамы

Служба управления реконструкцией и строительством в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах при поддержке специального представительства президента Азербайджана в указанных районах провела в Физули церемонию жертвоприношения по случаю Гурбан байрамы.

Об этом сообщает командированный в город сотрудник карабахского бюро Report.

Согласно информации, после забоя жертвенных животных 822 семьям будут переданы праздничные паи.

Напомним, что Гурбан байрамы в этом году отмечается в Азербайджане 16-17 июня. В праздничные дни в освобожденных от оккупации селах Агалы Зангиланского района, Талыш Тертерского района, а также впервые в Шуше, Физулинском и Лачынском районах были организованы пункты продажи и забоя жертвенных животных.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə 822 ailəyə qurban payı veriləcək

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