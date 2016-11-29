В этом году скончались 3 паломника, отправившиеся из Азербайджана в Кербалу

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ B этом году скончались 3 паломника, отправившиеся из Азербайджана в Кербалу.

Об этом Report сообщили паломники, вернувшиеся с паломничества.

По их словам, один из молодых паломников погиб во время давки в городе Кербала. Двое других скончались по различным причинам.

Помимо этого, один из автобусов с азербайджанскими паломниками столкнулся с угрозой аварии. На встречу автобуса выехал легковой автомобиль, однако благодаря профессионализму водителя аварии удалось избежать . В результате этого случая никто не пострадал, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.