В этом году среди совершивших Хадж паломников самому пожилому 83 года, а самому молодому - 14 лет

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня первая группа азербайджанских паломников отправится из Мекки в Медину.

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии, хаджи Хамдулла Бабаев.

Он напомнил, что расстояние между Меккой и Мединой составляет 420 км: "Хаджи поедут в Медину на автобусах. За день будет отправлено 8 автобусов. Паломники, которые отправятся сегодня в Медину, вернутся в Азербайджан 19 сентября. Ежедневно для них предусмотрено по два авиарейса - утром и вечером".

Х.Бабаев также сказал, что самочувствие паломников нормальное: "Хотя некоторые обращались в больницу, никаких серьезных недугов у них не обнаружили и их состояние нормализовалось. В основном, на состояние здоровья жаловались пожилые паломники".

По словам Г.Бабаева, самого пожилому паломнику 83 года и он чувствует себя довольно бодро: "Самый пожилой паломник азербайджанец из Грузии. А самому молодому - 14 лет. Мальчик приехал вместе с родителями".