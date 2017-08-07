В этом году квота паломников из Азербайджана в Хадж увеличена с 600 до 900 человек

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В этом году из Азербайджана в Хадж отправится не 600, а 900 паломников.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, была определена квота в 600 человек, но позднее в список были добавлены еще 300 человек. Это означает повышение квоты на 50 процентов.

В этом году для направляющихся в Хадж паломников определена сумма в размере 3850 долларов.

Отметим, что в этом году первая группа паломников отправится в Хадж 24 августа.