В этом году финансовая помощь была оказана 984 религиозным деятелям

В январе-июне нынешнего года ежемесячную финансовую помощь получили 984 религиозных деятеля.

В январе-июне нынешнего года ежемесячную финансовую помощь получили 984 религиозных деятеля.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами Мехман Исмаилов.

Он отметил, что 212 религиозных деятелей из числа тех, которым была оказана материальная помощь, работают в Нахчыванской Автономной Республике: "В настоящее время завершается процесс перевода 100 тысяч манатов, выделенных Фонду по распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 июня 2020 года, на счет 22 неисламских религиозных общин".