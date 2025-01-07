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В церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество

В церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество Православные жители Хачмаза отметили Рождество в церкви Святого Николая Чудотворца.
Религия
7 января 2025 г. 16:57
В церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество

Православные жители Хачмаза отметили Рождество в церкви Святого Николая Чудотворца.

Как сообщает северное бюро Report, религиозные обряды были проведены под руководством настоятеля иеромонаха Георгия Будагова, участника Первой Карабахской войны.

На праздничной церемонии зачитали поздравление президента Ильхама Алиева, направленное православной христианской общине Азербайджана. В послании Рождество названо символом обновления, веры в будущее и милосердия.

После окончания богослужений был накрыт праздничный стол, на котором члены общины представили свои традиционные кондитерские изделия. В этом мероприятии, проходившем в Хачмазе, где компактно проживают около 25 этнических групп и национальностей, приняли участие как христиане, так и мусульмане. Это стало ярким примером религиозной толерантности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazdakı Müqəddəs Möcüzəvi Nikolay Kilsəsində Milad bayramı qeyd olunub

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