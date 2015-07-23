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    Обнаружен манускрипт Корана, который мог написать современник пророка Мухаммеда

    Возраст страниц Корана превышает 1300 лет

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Университета Бирмингема выяснили, что хранящиеся у них в библиотеке страницы рукописи Корана являются одним из древнейших манускриптов в мире, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    По словам исследователей, они были ошеломлены, когда радиоуглеродный анализ показал - возраст страниц священной книги мусульман превышает 1300 лет.

    Ученые считают, что это значит, что человек, работавший над манускриптом, теоретически мог встречаться с пророком Мухаммедом или слушать его проповеди.

    Страницы рукописи вместе с тысячами других древних документов с Ближнего Востока в 1920-е годы передал университету историк, уроженец Ирака Альфонс Мингана.

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