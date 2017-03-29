В Берне прошла конференция на тему мультикультурализма и межрелигиозного диалога

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Берне (Швейцария) по инициативе посольства Азербайджана в этой стране и Ассоциации "Дом религий – диалог культур" прошла конференция на тему "Мультикультурализм и межрелигиозный диалог: азербайджанская и швейцарская модель".

Как сообщили Report в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма, до начала конференции азербайджанская делегация встретилась с членами Правления Ассоциации "Дом религий – диалог культур" Швейцарии, а также посетила существующие в Доме религий места поклонений и встреч.

Выступивший первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сайяд Салахлы обострил внимание на совместное проживание в Азербайджане различных религий и конфессий и заявил, что данная тенденция существовала в нашей стране на протяжении всей истории.

На мероприятии также был выслушан доклад главы Дома религий Герды Хаук на тему мультикультурализма в Швейцарии.

Затем выступили руководитель аппарата Управления мусульман Кавказа Симран Гасанов, руководитель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и пр.

В ходе конференции также был представлен фильм "Азербайджан - земля толерантности".

В заключение в зале для приемов Дома религий от имени посольства Азербайджана в Швейцарии участникам мероприятия представилась возможность отведать блюда азербайджанской национальной кухни.