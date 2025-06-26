В Берлине прошло мероприятие "Единство в разнообразии: межрелигиозные голоса в диалоге"

В Берлине прошло мероприятие "Единство в разнообразии: межрелигиозные голоса в диалоге"

В Азербайджанском культурном центре в Берлине при организации Посольства Азербайджана в Германии прошло мероприятие под названием "Единство в разнообразии: межрелигиозные голоса в диалоге".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева, посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, представители религиозных и общественных организаций, действующих в Германии, дипломаты, общественные деятели.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что основной целью проведения мероприятия является продвижение межрелигиозного диалога, укрепление взаимопонимания и толерантности между людьми, принадлежащими к различным культурам и религиям.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов заявил, что как светская и мультикультурная страна, Азербайджан уделяет большое внимание межрелигиозному диалогу.

В своем выступлении Р. Мамедов также предоставил информацию о направлениях деятельности Государственного комитета, Азербайджанского института теологии и Фонда пропаганды духовных ценностей.

Заместитель руководителя Центра Симона Визенталя США, раввин Авраам Купер подчеркнул, что Азербайджан является одной из образцовых стран в мире с точки зрения религиозной толерантности, а свободная деятельность религиозных общин в республике заслуживает одобрения.