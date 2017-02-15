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    В Барде прошло просветительское мероприятие на тему "Наши национально-духовные ценности и молодежь"

    На мероприятии коснулись важности повышения пропаганды наших национально-духовных ценностей

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ При поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРС) религиозная община мечети "Имамзаде" в Барде провела просветительское мероприятие на тему "Наши национально-духовные ценности и молодежь".

    Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали завотделом по Евлахскому региону ГКРС Натик Эфендиев, сотрудник отдела Рахиб Ибрагимов, начальник Управления молодежи и спорта Бардинского района Анар Шахбазов, председатель религиозной общины мечети "Имамзаде" в городе Барда Рамазан Гусейнов, представители религиозных общин, работники образования, здравоохранения, культуры и т.д.

    Выступившие коснулись вопросов урегулирования на высоком уровне существующих в Азербайджане отношений между государством и религией, заботы государства, важности повышения пропаганды наших национально-духовных ценностей и пр. вопросов.

    В конце мероприятия были затронуты интересующие участников мероприятия вопросы.  

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