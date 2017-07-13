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    В Балакяне прошло мероприятие на тему пропаганды исламской солидарности

    Коснулись темы Основные направления деятельности религиозных общин в пропаганде исламской солидарности

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Балакяне Государственный комитет по работе с религиозными структурами провел мероприятие на тему "Основные направления деятельности религиозных общин в пропаганде исламской солидарности".

    Как сообщили Report в пресс-службе комитета, на мероприятии присутствовали сотрудники закатальского отдела Государственного комитета по работе с религиозными структурами, руководители местных структур Балакянского района, представители районной общественности, представители интеллигенции, религиозные деятели района, председатели религиозных общин и молодежь.

    Выступивший глава ИВ Балакянского района Ислам Рзаев коснулся значения проводимого просветительского мероприятия.

    В своем выступлении первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сайяд Салахлы проинформировал об основных направлениях осуществляемой в области религии государственной политики.

    После выступлений ответили на интересующие участников мероприятия вопросы. 

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