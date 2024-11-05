В Баку завершился первый день Глобального саммита религиозных лидеров

На Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку в рамках COP29 прошло пленарное заседание на тему "Мировые религии за зеленую планету".

На Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку в рамках COP29 прошло пленарное заседание на тему "Мировые религии за зеленую планету".

Как сообщает Report, заседание началось с демонстрации видеоролика "Наша планета".

На пленарном заседании были заслушаны выступления и проведены обсуждения по темам "Взгляд религий и верований на кризис изменения климата и его влияние на планету, жизнь и средства к существованию", "Роль религиозных и конфессиональных организаций в продвижении зеленого будущего, повышении осведомленности и борьбе с изменением климата", "Борьба с изменением климата через межрелигиозный и межцивилизационный диалог", "Вооруженные конфликты, насилие, экоцид и урбицид наносят ущерб окружающей среде и препятствуют глобальной борьбе с изменением климата".

На этом первый день Саммита завершил свою работу.