В Баку выявлены незаконно действующие религиозные курсы - ФОТО

В результате совместных мероприятий Госкомитета по работе с религиозными структурами, министерства внутренних дел и Службы госбезопасности в доме №17, 5-ом переходе, 2-ом массиве поселка Локбатан Гарадагского района Баку обнаружили незаконно действующие религиозные курсы.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе расследований выяснилось, что 26 членам указанных курсов, в том числе привлеченным к курсам несовершеннолетним преподавали запрещенную религиозную литературу.

Составленный в отношении учредителей незаконных религиозных курсов - Абдуллаева Эльтона Кярям оглу и Гурбанова Эльсевяра Бахтияр оглу протокол направлен в суд.

Соответствующие расследования по факту продолжаются.