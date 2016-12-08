В деятельности религиозной общины в Баку выявлены нарушения

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в целях проверки информации о правонарушениях в деятельности религиозных структур, сотрудниками Госкомитета по работе с религиозными структурами, министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и ИВ Сабаильского района был произведен обыск в действующей на улице Нефтяников, 3 в поселке Бадамдар Сабаильского района религиозной общине.

Об этом Report сообщили из Госкомитета по работе с религиозными структурами.

При обыске были выявлены факты нарушения соответствующих статей закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания". Были обнаружены и изъяты 59 экземпляров религиозной литературы, 19 видеокассет, 27 DVD и 80 CD, а также предметы, содержащие элементы суеверия.

В соответствии с требованием законодательства правоохранительными органами ведутся расследования.