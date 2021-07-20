В Баку совершен праздничный намаз

В Баку совершен праздничный намаз в связи с праздником Гурбан.

В Баку совершен праздничный намаз в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в праздничной молитве, проводимом в мечети "Аждарбек", принял участие и председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Праздничным намазом в мечети руководил первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, муфтий гаджи Салман Мусаев.

Завтра также будут совершены молитвы в мечети "Тезепир" и других мечетях страны.

Отметим, что сегодня и завтра в Азербайджане отмечается праздник Гурбан.