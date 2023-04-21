В Баку совершен праздничный намаз

В Баку совершен праздничный намаз в связи с Рамазан байрамы.

В Баку совершен праздничный намаз в связи с Рамазан байрамы.

Как сообщает Report, религиозный обряд в бакинской мечети "Аждарбей" был проведен под руководством первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа, муфтия Гаджи Салмана Мусаева.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 23 марта по григорианскому календарю. 1-е число месяца Шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамазан). Согласно соответствующему постановлению кабинета министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. 22 апреля приходится на субботу, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.