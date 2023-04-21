О нас

В Баку совершен праздничный намаз

В Баку совершен праздничный намаз В Баку совершен праздничный намаз в связи с Рамазан байрамы.
Религия
21 апреля 2023 г. 08:01
В Баку совершен праздничный намаз

В Баку совершен праздничный намаз в связи с Рамазан байрамы.

Как сообщает Report, религиозный обряд в бакинской мечети "Аждарбей" был проведен под руководством первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа, муфтия Гаджи Салмана Мусаева.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 23 марта по григорианскому календарю. 1-е число месяца Шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамазан). Согласно соответствующему постановлению кабинета министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. 22 апреля приходится на субботу, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda bayram namazı qılınıb

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
19 апреля 2023 г. 16:34
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
19 апреля 2023 г. 15:15
С 11 мая начинается прием в первые классы
ФотоС 11 мая начинается прием в первые классы
19 апреля 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi