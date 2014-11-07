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    В Баку состоится международная конференция, посвященная религиозной толерантности

    мероприятие организовано УМК и офисом координатора проектов ОБСЕ в Баку

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 17-18 ноября в Баку пройдет международная конференция, посвященная вопросам религиозной толерантности. Как сообщает Report, мероприятие организовано Управлением мусульман Кавказа (УМК) и офисом координатора проектов ОБСЕ в Баку. 

    На конференции примут участие представители государственных ведомств, УМК, международных организаций, парламента, религиозных общин и НПО. Участники обсудят вопросы сохранения и укрепления религиозной толерантности. 

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