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В Баку пройдет Конференция европейских раввинов

В Баку пройдет Конференция европейских раввинов С 12 по 15 ноября в Баку пройдет съезд Конференции европейских раввинов.Мероприятие, проводимое раз в два года, состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который как ожидается выступит в качестве почетной принимающей стороны.
Религия
3 августа 2023 г. 11:34
В Баку пройдет Конференция европейских раввинов

С 12 по 15 ноября в Баку соберутся сотни раввинов со всего европейского континента на Конференцию европейских раввинов, проводимую раз в два года.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Jewish News Syndicate, ожидается участие около 500 европейских раввинов со всего континента для обсуждения своих вопросов на первом подобном съезде в мусульманской стране.

"Азербайджан - это особо памятное место для еврейского народа, здесь находится одна из самых уникальных еврейских общин в мире",- сказал раввин Пинхас Гольдшмит, президент Конференции европейских раввинов, который посещал Азербайджан в начале этого года и был принят президентом Ильхамом Алиевым.

Основной темой конференции будет свобода вероисповедания и вопросы, связанные с деятельностью еврейских общин.

В рамках мероприятия также предусмотрено посещение древнего азербайджанского города Губа, где на протяжении веков и до сих пор компактно проживает большое сообщество горских евреев.

Как отмечает издание, данное событие является проявлением беспрецедентного стратегического партнерства, выросшего из многовековой близости между азербайджанским и еврейским народами, и проходит на фоне укрепляющихся отношений между Израилем и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Avropa Ravvinlərinin Konfransı keçiriləcək
Версия на английском языке Baku to host Conference of European Rabbis

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