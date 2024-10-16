О нас

В Баку прошла конференция на тему современных моделей религиозного образования в контексте глобальных вызовов

В Баку прошла конференция на тему современных моделей религиозного образования в контексте глобальных вызовов В Баку состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".
Религия
16 октября 2024 г. 12:06
В Баку прошла конференция на тему современных моделей религиозного образования в контексте глобальных вызовов

В Баку состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Азербайджанским институтом теологии и Фондом пропаганды духовных ценностей, подведомственными Государственному комитету по работе с религиозными организациями.

В конференции приняли участие министр науки и образования, должностные лица, ученые, интеллигенция, религиозные деятели и представители общественности.

Выступающие обсудили темы "Религиозное образование в Азербайджане: от прошлого к настоящему", "Актуальные вопросы религиозного образования в светском государстве", "Религиозное образование в исламском мире: традиции и современные вызовы", "Религиозное воспитание, религиозное образование и преподавание религии".

Научно-практическая конференция продолжилась панельными дискуссиями.

Фото: Мухаммед Агаев

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBaku hosts conference on modern models of religious education amidst global challenges
Версия на азербайджанском языке Фото“Müasir dini təhsil modelləri ənənələr və qlobal çağırışlar kontekstində” adlı konfrans keçirilib

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi