В Баку прошла конференция на тему современных моделей религиозного образования в контексте глобальных вызовов

В Баку состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".

В Баку состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Азербайджанским институтом теологии и Фондом пропаганды духовных ценностей, подведомственными Государственному комитету по работе с религиозными организациями.

В конференции приняли участие министр науки и образования, должностные лица, ученые, интеллигенция, религиозные деятели и представители общественности.

Выступающие обсудили темы "Религиозное образование в Азербайджане: от прошлого к настоящему", "Актуальные вопросы религиозного образования в светском государстве", "Религиозное образование в исламском мире: традиции и современные вызовы", "Религиозное воспитание, религиозное образование и преподавание религии".

Научно-практическая конференция продолжилась панельными дискуссиями.

Фото: Мухаммед Агаев