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В Баку прошла конференция на тему "Азербайджан: пример сосуществования"

В Баку прошла конференция на тему "Азербайджан: пример сосуществования" По случаю Международного дня толерантности при организации Фонда пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами была проведена конференция на тему "Азербайджан: пример сосуществования".
Религия
14 ноября 2022 г. 14:27
В Баку прошла конференция на тему Азербайджан: пример сосуществования

По случаю Международного дня толерантности при организации Фонда пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами была проведена конференция на тему "Азербайджан: пример сосуществования".

Как сообщает Report, мероприятие открыл заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

В конференции также приняли участие представители Фонда пропаганды нравственных ценностей, Азербайджанского института теологии и Бакинского международного центра мультикультурализма, депутаты Милли Меджлиса, руководители и члены мусульманских и немусульманских религиозных общин, действующих в Азербайджане.

С.Гейдаров рассказал о созданных в стране условиях для свободы вероисповедания, особой заботе, проявляемой ко всем религиозным конфессиям, местам поклонения.

Затем выступили депутаты парламента Хикмет Бабаоглу и Насиб Магамалиев, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, исполнительный директор Фонда пропаганды нравственных ценностей Мехман Исмаилов.

Выступая на мероприятии, представители различных конфессий Азербайджана выразили удовлетворение условиями, созданными для сохранения и поддержания их этноконфессиональных особенностей и традиций.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts conference on Azerbaijan as example of coexistence
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan: birgəyaşayış nümunəsi” mövzusunda konfrans keçirilib

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