В Баку прошла церемония освящения территории, отведенной под строительство католической церкви

В Баку состоялась церемония освящения территории, где по поручению президента Ильхама Алиева, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу Исполнительной власти города Баку будет построена католическая церковь в честь Святого Иоанна Павла II.

В Баку состоялась церемония освящения территории, где по поручению президента Ильхама Алиева, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу Исполнительной власти города Баку будет построена католическая церковь в честь Святого Иоанна Павла II.

Как передает Report, церемонию освящения территории провел архиепископ Пол Ричард Галлахер.

В церемонии приняли участие руководитель департамента международных отношений Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, епископ Апостольской префектуры Католической церкви Владимир Фекете, Апостольский нунций Святого Престола в Азербайджане Марек Сольчински, посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров и другие официальные лица.

Секретарь по отношениям с государствами и международными организациями Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер ознакомился с проектом церкви.

Напомним, что 1 мая 2024 года было принято Распоряжение о предоставлении земельного участка площадью 0,17 га, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722, в пользование Католической церкви в Азербайджане.