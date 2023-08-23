В Баку пройдет научная конференция “Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа”

30-31 августа на платформе Бакинского международного центра мультикультурализма состоится международная научная конференция “Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа”. Данная конференция организована в рамках совместного проекта Междунаро

30-31 августа на платформе Бакинского международного центра мультикультурализма состоится международная научная конференция “Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа”. Данная конференция организована в рамках совместного проекта Международного Благотворительного фонда горских евреев “STMEGI” и Центра Дахан при Университете Бар-Илан в Израиле (Dahan Centre).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма.

Конференция проводится при совместной организации Центра Дахан при Университете Бар-Илан (Израиль), Бакинского Международного центра мультикультурализма, Азербайджанского университета языков, Азербайджанского института теологии, академического Ашкелонского колледжа (Израиль), Международного Благотворительного фонда горских евреев “STMEGI”.

В рамках Международной конференции в отеле Baku Four Seasons запланировано гала-мероприятие, на котором будут представлены музыка и танцы Азербайджана.