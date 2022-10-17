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В Баку пройдет международная конференция религиозных деятелей тюркских государств

В Баку пройдет международная конференция религиозных деятелей тюркских государств 21 октября во дворце "Гюлистан" пройдет международная конференция на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".
Религия
17 октября 2022 г. 12:25
В Баку пройдет международная конференция религиозных деятелей тюркских государств

21 октября во дворце "Гюлистан" пройдет международная конференция на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

Как сообщает Report, мероприятие соберет мусульманских религиозных лидеров и ученых Организации тюркских государств.

На конференции с участием видных ученых и религиозных деятелей тюркской географии состоится обмен мнениями о перспективах тюркско-исламской цивилизации и ее вкладе в установление мира и безопасности, будут обсуждены шаги, служащие совместным и общим интересам братских народов и государств.

В тот же день религиозные лидеры совершат пятничный намаз в мечети Гейдара.

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Версия на английском языке Baku to host international conference of Turkic religious leaders
Версия на азербайджанском языке Bakıda türk dövlətlərinin din xadimlərinin beynəlxalq konfransı keçiriləcək

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