В Баку пройдет международная конференция религиозных деятелей тюркских государств

21 октября во дворце "Гюлистан" пройдет международная конференция на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

21 октября во дворце "Гюлистан" пройдет международная конференция на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

Как сообщает Report, мероприятие соберет мусульманских религиозных лидеров и ученых Организации тюркских государств.

На конференции с участием видных ученых и религиозных деятелей тюркской географии состоится обмен мнениями о перспективах тюркско-исламской цивилизации и ее вкладе в установление мира и безопасности, будут обсуждены шаги, служащие совместным и общим интересам братских народов и государств.

В тот же день религиозные лидеры совершат пятничный намаз в мечети Гейдара.